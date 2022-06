Johnny Depp assente alla lettura del verdetto, ecco dov'era: «Assalito dall'affetto dei fan» VIDEO

Johnny Depp è stato avvistato in un pub pochi istanti prima di vincere la sua causa multimilionaria per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard. La star di Pirati dei Caraibi, 58 anni, ha ricevuto un risarcimento danni di 15 milioni di euro ma non è apparso in tribunale per la lettura della sentenza.

Il motivo dell'assenza è presto detto: l'attore si trovava nel Regno Unito, e pochi minuti prima della lettura del verdetto è stato avvistato in un pub di Newcastle, la Bridge Tavern. Vestito con un berretto da baseball, occhiali da sole e un soprabito a quadri, Johnny Depp ha bevuto una Newcastle Brown Ale e ha mangiato il tradizionale fish and chips prima di partire per ascoltare il verdetto del caso giudiziario intorno alle 19:00.

For anyone interested…Johnny Depp and Sam Fender just been seen in The Bridge Tavern pub on Newcastle Quayside 👍🏻⚫️⚪️ pic.twitter.com/j73jjiSiop — Darren Williams (@DazWilliams) June 1, 2022

Janine Latchford, 33 anni, la direttrice del Bridge Tavern, ha detto che non poteva crederci quando Depp è entrato nel suo pub intorno alle 17:00. «Ho avuto modo di parlargli brevemente: è stato assalito dai fan», ha detto al Mirror. «Ma è stato molto gentile e amichevole con tutti. È senza dubbio la persona più famosa che abbiamo mai avuto qui.Se n'è andato poco prima del verdetto per fare una chiamata via Zoom in America. Gli ho augurato buona fortuna prima che se ne andasse».

Il pub è stato letteralmente preso d'assalto dai fan dell'attore: più di un centinaio di persone lo hanno atteso all'uscita per vederlo e fargli il loro in bocca al lupo per il processo che lo ha visto vincitore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Giugno 2022, 11:03

