Johnny Depp, con Joelle Rich è già finita? Gli ultimi rumors: «Relazione al capolinea»

Love story già al capolinea per Johnny Depp e Joelle Rich? Sembrerebbe di sì. A riportarlo è la testata Pipol che racconta come l'avvocatessa britannica (che aveva difeso l'attore nel processo contro The Sun) e Johnny avrebbero già concluso la loro relazione. Secondo alcune indiscrezioni, i due si stavano frequentando da qualche mese, ma a quanto pare la relazione si è interrotta, nonostante i rumors sul legame stabile e sereno.

Leggi anche > Principe Harry, l'ennesima umiliazione: non era mai successo prima

Da quanto riportano i tabloid americani, la love story tra i due sarebbe nata molto tempo dopo il loro primo incontro in occasione del processo Depp contro The Sun, per le accuse di diffamazione che il divo ha mosso nei confronti della testata britannica per averlo soprannominato "picchiatore di mogli". Il tutto è nato dalle dichiarazioni riportate nella lettera scritta da Amber Heard sul Washington Post nel 2018. Depp, durante quel processo, aveva deciso di farsi seguire da uno dei migliori studi legali inglesi, ovvero Schillings, di cui faceva parte anche Joell Rich. Ma, nonostante la causa non andò a buon fine per l'attore, sembra che tra Depp e Joelle fosse già scattato un certo feeling.

I primi incontri



Inizialmente i due si incontravano in albergo così da non destare troppo scalpore, vedendosi lontano da occhi indiscreti. Rich, 37 anni, ha alle spalle un matrimonio che sta per chiudersi definitivamente con un divorzio, ma che le ha regalato due figli. Il noto studio legale inglese dove lavora Rich si occupa di tutelare la privacy di famiglie e personaggi noti, avendo competenza in "materia di diffamazione, privacy e contenzioso sul copyright".

Le indiscrezioni

Dunque è già tutto finito? Sembrerebbe di sì. Al momento, però, nessuno dei due ha rilasciato commenti. Quale sarà la verità?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA