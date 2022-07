Johnny Depp, i suoi quadri venduti a un prezzo da capogiro

Non solo attore, regista, musicista e produttore, ma anche artista. Mille talenti più uno per Johnny Depp, che a poche settimane dalla vittoria nella causa per diffamazione contro Amber Heard ha ripreso a tenere concerti con l'amico Jeff Beck e a dipingere come un tempo.

Johnny Depp, i suoi quadri venduti per 3 milioni di sterline

Proprio ieri la Castle Fine Art Gallery ha messo in vendita online una speciale collezione di quadri di Johnny Depp intitolata “Friends & Heroes” per 3 milioni di sterline (più di 3,5 milioni di euro). «Questa nuova entusiasmante collezione, intitolata “Friends & Heroes”, è una testimonianza di coloro che ha conosciuto bene e di altri che lo hanno ispirato come persona» si legge sul profilo instagram ufficiale della galleria britannica.

Si tratta di 780 immagini generate al computer e rifinite a mano che ritraggono star dello showbiz del calibro di Bob Dylan, Elizabeth Taylor, Al Pacino e Keith Richards: «I miei quadri circondano la mia vita, ma li ho tenuti per me e mi sono limitato. Nessuno dovrebbe mai limitarsi» ha dichiarato l'attore.

Le opere sono state così apprezzate dal pubblico che in meno di un giorno sono andate sold out. E ora l'auspicio è che Capitan Jack Sparrow torni a far sognare i fan con nuovi dipinti o nuovi film, a propria scelta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Luglio 2022, 21:56

