Johnny Depp innamorato: chi è la nuova fidanzata dell'attore

Avevano sbagliato di poco i media Usa quando avevano attribuito all'avvocatessa Camille Vasquez una relazione extralavorativa con Johnny Depp. La sua nuova fiamma è sì una legale, ma si chiama Joelle Rich ed è colei che ha rappresentato l'attore nel suo processo per diffamazione nel Regno Unito contro The Sun.

Amber Heard, l'ex moglie di Johnny Depp fa cassa e vende la sua villa nel deserto della California

Johnny Depp innamorato: chi è la nuova fiamma dell'attore

Se la Vasquez aveva bollato come «sessiste» e «non etiche» le voci su una sua presunta liaison con la star di Hollywood, chiarendo a People che «ovviamente ci siamo avvicinati. Ma quando dico 'noi', intendo l'intera squadra, e ovviamente questo include Johnny», la Rich non ha per il momento smentito un rumor che pare trovare conferma tra chi conosce bene la coppia.

«La chimica che c'è tra loro è alle stelle», ha dichiarato una fonte vicina alla presunta coppia a Us Weekly. «È una cosa seria». Non è un caso allora che l'avvocatessa britannica, separata e con due figli, abbia assistito anche alle udienze del processo tra Depp e la Heard in Virginia, senza però far parte del suo team di avvocati. «Non c'era nessun obbligo professionale», ha sottolineato l'insider, «Era una questione personale».

Tra lei e l'attore sarebbe iniziato tutto mesi fa, tra un'udienza e l'altra, qualche incontro in studio per chiarire la linea accusatoria del processo e alla fine i rendez-vous in hotel. Un amore tenuto segreto fino ad ora per ragioni non solo professionali – la Rich era ancora sposata –, ma che ora può finalmente uscire allo scoperto.

Johnny Depp innamorato: chi è la nuova fiamma dell'attore https://t.co/G2nOwzPEhH — Leggo (@leggoit) September 22, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Settembre 2022, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA