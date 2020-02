Johnny Depp, la figlia Lily-Rose dà scandalo in abito di pizzo trasparente

La genetica non mente: Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, è una delle più sexy giovani stelle di Hollywood. L'attrice e modella, che compirà 21 anni nel prossimo mese di maggio, ha messo in mostra il proprio fisico grazie ad un elegante e audace abito in pizzo nero trasparente.

Lily-Rose Depp, tra gli ospiti speciali dei recenti Bafta Awards, ha indossato un abito capace di mettere in risalto il fisico perfetto. Con un intimo ridotto davvero al minimo, a cominciare dalla scelta di non indossare il reggiseno, la figlia di Johnny Depp e dell'ex moglie Vanessa Paradis ha deciso di lasciare ben poco all'immaginazione...

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Febbraio 2020, 22:16

