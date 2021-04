John Travolta, il ricordo su Instagram del figlio scomparso Jett: «Ti amo!»

John Travolta e la dedica per il figlio Jett, venuto tragicamente a mancare nel 2009. John Travolta dal suo account Instagram ha condiviso una dedica per il figlio Jett, nel giorno in cui avrebbe festeggiato i suoi 29 anni.

John Travolta, la dedica social per il figlio Jett: «Ti amo!»

Una dedica social di John Travolta per il figlio Jett, per festeggiare il giorno del suo ventinovesimo compleanno. Nel post a fianco di un suo scatto in bianco e nero col figlio sorridente, l’attore ha scritto una semplice didascalia: “Tanti auguri mio bel Jetty. Ti amo!”. Un’usanza, quella di omaggiare il figlio, che John Travolta condivideva con la moglie Kelly Preston, prematuramente scomparsa a soli 57 anni lo scorso 20 agosto. Jett, affetto dalla sindrome di Kawasaki, è stato trovato senza vita dai genitori durante una vacanza alle Bahamas dopo che, a causa di una crisi epilettica, era caduto sbattendo la testa.

John Travolta ha altri due figli nati dalla relazione con Kelly Preston, Bella e Benjamin.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA