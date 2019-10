«Joe Bastianich da giovane era Matteo Renzi»: il tweet di Fiorello svela l'incredibile somiglianza

di Simone Pierini

Incredibile! @Jbastianich da giovane era @matteorenzi ! Fratello segreto?!? Separati dalla nascita?? Renzi ha il DNA del ristoratore?? pic.twitter.com/fsTiCjQ1HI — Rosario Fiorello (@Fiorello) October 6, 2019

Lunedì 7 Ottobre 2019, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Incredibile!da giovane era! Fratello segreto?!? Separati dalla nascita?? Renzi ha il DNA del ristoratore??». È il tweet diche svelatra il celebre ristoratore italoamericano, da anni giudice di Masterchef - immortalato da giovane - con Matteo Renzi. L'ex premier, leader di Italia Viva, ha risposto, divertito, rilanciando il tweet: «Ma è fantastico, Fiore! Come direbbe Benigni: non mi somiglia per niente».Lo sguardo, il taglio di capelli, i lineamenti del viso. Impossibile non notare come i due sembrino identici a un primo sguardo. Immancabili i commenti dei followers, tutti assolutamente d'accordo con Fiorello. «Uno la da a bere l’altro da mangiare, fratelli senza dubbio», commenta divertito un fan su Twitter. «L'ho guardato e prima di leggere qualunque cosa mi sono detta: "toh, Renzi da ragazzo!" Impressionante!», aggiungono in un altro commento.