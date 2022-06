Jessica Selassiè e Deddy insieme? La foto scatena i rumors, lei replica così

Flirt in corso tra Jessica Selassiè e l’ex cantante di Amici Deddy? A far sognare i fan, una foto dell’ex gieffina pubblicata nella sua Insta Story. E’ stato un semplice muro con su scritto “weekend vibes” a dar via ai rumors. Un semplice sfondo per quelli inesperti, colpi di scena per i followers che non si fanno sfuggire un minimo particolare.

Un muro che somiglia parecchio a quello di casa di Deddy che immortala in alcuni suoi post. Un dettaglio che non è sfuggito al gossip portando a galla una presunta frequentazione tra i giovani ragazzi. C’è da dire che i fan della vincitrice del Grande Fratello Vip 6, fremano all’idea di vedere la Selassiè di nuovo innamorata, soprattutto dopo la delusione avuta dentro e fuori la casa con Barù.

In fondo sia Jessica che Deddy sono ufficialmente single quindi il flirt sarebbe potuto essere possibile. Sennonché è arrivata poco fa la smentita da parte della principessa etiope: con una storia instagram chiarisce ogni dubbio, una scritta bianco su nero: “Caxxate”. Pare ovvio che sia riferita ai pettegolezzi nati in queste ultime ore.

Jessica e Deddy si seguono su instagram ed entrambi erano presenti al concerto di Aka 7even. Magari si tratta di una semplice amicizia ed è possibile che a casa del cantante non fossero soli ma in compagnia di altre persone. Jessica Selassiè, da quando è uscita fuori la Casa del Grande Fratello, è stata al centro di numerose indiscrezioni e voci riguardo la sua vita sentimentale. Tra gli ultimi rumors il modello Simone Bonaccorsi, smentito dalle sorelle Lulù e Clarissa. A quanto pare ci sarà ancora d’attendere per vedere la bella Selassiè in compagnia dell’amore.

