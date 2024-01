Jessica Biel confessa: «Amo mangiare sotto la doccia: arance, cereali, ghiaccioli... E se il cibo cade va direttamente nello scarico»

di Redazione Web

Consumare il cibo mentre si è in bagno, sotto la doccia o in vasca è igienico? Non si rischia di contaminare il cibo con bagnoschiuma e prodotti per skincare? Capelli, peli, barba e rasoio non dovrebbero mai essere a contatto con frutta o verdura, ma all'attrice hollywoodiana Jessica Biel non importa e mangia un'arancia mentre è in bagno con i capelli ancora bagnati. Il video in cui sbuccia il frutto è diventato virale sui social, totalizzando quasi mezzo milione di view.

@jessbiel Blood orange is the new black. Giving the people what they want… ♬ original sound - Jessica Biel

Il video

In un video pubblicato su Tiktok, l'attrice e moglie di Justin Timberlake ha confessato apertamente di «consumare il cibo sotto la doccia».

I commenti

Molti fan che seguono l'attrice sui canal social hanno visto il video e mentre alcuni hanno trovato esilarante il fatto di mangiare cibo in bagno, altri ne hanno condannato la poca igiene. Una mamma ha scritto: «Questo è l'unico modo per non farsi sgamare dai figli e mangiare in santa pace. Proverò anch'io». Altri utenti, invece, credono che portare il cibo in uno spazio in cui ci sono capelli e sapone non sia 'sano', preferendo la cucina o la propria camera per consumare un pasto. E voi, proverete?

