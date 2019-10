Jeremias Rodriguez e Soleil, addio dopo la crisi? L'indizio sui social

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo pochi giorni fa avevano parzialmente ammesso di vivere una crisi della loro relazione, ma da qualche ora si sta diffondendo con insistenza la fine della storia d'amore tra. Ma cosa c'è di vero? I fan della coppia vorrebbero che le voci si rivelassero infondate, ma c'è un piccolo indizio, sui social, che fa pensare al peggio.La prima crisi traera avvenuta a luglio, come ammesso anche dai diretti interessati. Tutto sembrava rientrato, ma negli ultimi giorni i fan hanno notato una lunga assenza della coppia sui social. L'ultimo post in cui il fratello di Belen e Cecilia e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne compaiono insieme risale allo scorso 12 agosto e la coincidenza vuole che si tratti della medesima foto, pubblicata sui rispettivi account dalla coppia nata grazie alla partecipazione all'Isola dei Famosi.Da quel momento in poi,hanno continuato ad aggiornare periodicamente i loro account Instagram, ma non ci sono più foto in cui compaiono insieme. Già questo potrebbe essere un indizio, ma c'è di più.ha infatti postato ieri un messaggio tramite: «La corsa è lunga e, alla fine, è solo con te stesso». Con tanto di emoji della manina che saluta. Una conferma dell'addio a Soleil o un riferimento ad altri episodi, che con la bella ex corteggiatrice non hanno nulla a che vedere?