Aida Yespica e Jeremias di nuovo insieme: l'incontro "casuale" a Milano

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

NAPOLI –non si fa sfuggire un incontro con. L’ex gieffino vip e fratello di Belen e Cecilia è stato ospite dello stesso evento a Napoli a cui ha partecipato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e, nonostante lei sia impegnata, non le ha staccato gli occhi di dosso.Tra una chiacchiera e un aperitivo infatti, come dimostrano le foto pubblicate da “Vero”, Jeremis sembra ben contento della compagnia.Secondo alcune indiscrezioni però nella vita dell’ex gieffiano sarebbe arrivata la collega di reclusione Giulia De Lellis, single dopo la brusca fine della sua relazione con Andrea Damante: “Tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Jeremias Rodriguez, l’amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip, si starebbe trasformando in qualcosa di ben più profondo – svela “NuovoTv” - Dopo a rottura improvvisa tra l’influencer romana e l’ex tronista, pare che il fratello di Belen sia diventato un punto di riferimento per Giulia”