Jennifer Lopez, il regalo super romantico di Ben Affleck per San Valentino: prove di nozze?

LOLNEWS.IT - Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano: è il caso di Ben Affleck e Jennifer Lopez, insieme dal 2002 al 2004 e poi di nuovo ora. Per San Valentino l’attore e regista ha voluto stupire la cantante con una sorpresa speciale: che sia il preambolo per la proposta di nozze? Sulle note di “On my way” tratta dal film “Marry me” di JLo, Affleck ha inserito clip e foto di loro due insieme: una serie di ricordi dolcissimi, dagli Oscar insieme ai baci in pubblico, fino alle riprese di Jenny from the block. Tramite la sua newsletter ha svelato commossa il regalo di Ben: “Guardarlo mi ha fatto pensare al percorso del vero amore”. “Mi ha davvero rapito il cuore” ha confessato ancora la Lopez che forse ora ha finalmente tutto ciò di cui ha bisogno con Affleck (Foto: Kikapress – Music: “Once Again” from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 11:33

