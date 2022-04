Jennifer Lopez e Ben Affleck, quanto vale l'anello di fidanzamento da sogno

Come ogni promessa sposa che si rispetti anche Jennifer Lopez ha avuto il suo anello da sogno. Dopo tre matrimoni naufragati anche JLo sembra avere trovato la sua favola con Ben Affleck e il gioiello scelto per suggellare il loro amore non poteva che essere da mille e una notte.

Jennifer Lopez, quanto vale l'anello di fidanzamento da sogno di Ben Affleck

L'attore, che già nel 2002 faceva coppia fissa con la popstar, ha optato per un diamante verde da 8,5 carati. Una scelta del tutto fuori dal comune per la grandezza ma soprattutto per il colore, che fa dell'oggetto un pezzo unico nel suo genere.

Secondo le stime di un esperto raggiunto da People, Grant Mobley, «il verde è il secondo colore naturale più raro di un diamante [...]. Solo una piccola manciata di diamanti verdi arrivano sul mercato ogni anno e quasi mai del colore e delle dimensioni di questo diamante». Questo spiegherebbe il motivo della stima, indicata tra i 5 e i 10 milioni di dollari. Si tratta tuttavia di una cifra destinata ad aumentare nel tempo, dal momento che nei prossimi anni sarà sempre più difficile estrarre pietre di questo tipo.

Tra l'altro, la scelta del colore verde è tutt'altro che casuale. «Ci sono molti momenti nella mia vita in cui sono successe cose incredibili quando indossavo il verde» ha raccontato la stessa cantante sui social. Non è la prima volta che Ben Affleck opta per i diamanti fancy. Già nel 2004, all'epoca del primo fidanzamento con JLo, l'attore si era dichiarato con un diamante rosa da 6,1 carati. Stavolta il colore scelto è ancora più raro, con la speranza che possa davvero portare fortuna al loro amore.

