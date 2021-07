Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno di fiamma è ufficiale, ecco il (primo) bacio social

Jennifer Lopez e Ben Affleck escono allo scoperto. Finalmente il ritorno di fiamma tra i due sex symbol è ufficiale. Jlo pubblica su Instagram il bacio social che toglie tutti i dubbi e i follower sono in fermento.

Il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck adesso è ufficiale a tutti gli effetti. Dopo lo scatto rubato che li ha immortalati, poco più di un mese fa, mentre si baciavano in un ristorante con la famiglia di lei e lo scatto insieme abbracciati pubblicato qualche giorno fa da un'amica, i due escono allo scoperto con uno scatto condiviso da Jennifer Lopez nel giorno de suo 52esimo compleanno.

Un compleanno in dolce compagnia trascorso su un lussuoso yacht a Saint-Tropez. Ben e Jennifer hanno festeggiato insieme i 52 anni di Jlo e, dopo aver immortalato l'attrice in una serie di scatti sexy in bikini, la fotografa Ana Carballosaa ha concluso gli scatti con una foto molto romantica che ritrae i due sex symbol abbracciati mentre si baciano con passione.

Il loro ritorno di fiamma ora è ufficializzato. A quasi vent’anni di distanza dal capolinea della loro love story, poco prima delle nozze, i Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati. Lasciate alle spalle le rispettive storie d'amore, i due hanno ricominciato a sentirsi e vedersi segretamente.

Poi sono stati paparazzati più volte insieme, teneramente abbracciato, fino allo scatto social di qualche giorno fa, pubblicato dall'amica Leah Remini e a quello condiviso dalla stessa Jlo, che segna la data di inizio della loro love story alla luce del sole.

