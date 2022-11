«Jennifer Lopez? Mi ha usato». L'attore Ralph Fiennes svela i retroscena dei Bennifer

di Redazione web

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno fatto sognare tutto il mondo con la loro storia d'amore. I due si sono fidanzati per la prima volta nel 2002 e si sono lasciati due anni dopo, nel 2004, per poi ritrovarsi nel 2021 e convolare a nozze. Nel frattempo spunta un presunto ex di JLo che avrebbe fatto da esca per nascondere la relazione tra la cantante e l'attore. E che ora 'accusa' JLo.

La love story

La turbolenta, sempre esposta ai media e appassionata love story tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, inizia nel 2002. La coppia è tra le più acclamate ad Hollywood tanto che quando due anni più tardi si separa, i fan restano molto delusi.

Ma com'è cominciata tra i due? In realtà nella prima fase della relazione, la cantante e l'attore desideravano rimanere in disparte e quindi hanno cercato in tutti i modi di nascondere la relazione. Jennifer ha utilizzato come "esca", il collega di set, Ralph Fiennes.

Proprio durante le riprese del film "Un amore a 5 stelle", scoppiava la passione tra i Bennifer, la coppia che però voleva rimanere segreta, doveva trovare dei modi per depistare i paparazzi. Così approffittò della bella intesa che si era creata con il suo co-protagonista, Ralph Fiennes, sul set del film.

«Una foto in particolare suscitò grande curiosità. I paparazzi ce l'avevano scattata in modo tale che sembrava che io e Jennifer ci stessimo baciando. In realtà lei era innamorata».

