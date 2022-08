Jennifer Lopez e Ben Affleck, luna di miele in Italia: ospiti nella villa di George Clooney a Como

Dopo il sontuoso matrimonio nella tenuta in Georgia, Jennifer Lopez e Ben Affleck tornano in Italia. Dopo Capri, stavolta la vera luna di miele si ripete in Italia, ma stavolta si sono diretti sul Lago di Como a casa dell'amico George Clooney. La coppia, ribattezzata Bennifer, prima aveva celebrato un matrimonio lampo a Las Vegas, solo loro due in intimità giocosa. Poi il matrimonio vero, dallo sfarzo reale, celebrato nella casa coloniale dell'attore in Georgia con centinaia di invitati, circa 250 persone, per un lungo weekend.

Ospiti da George Clooney

Le porte di Villa Oleandra di George Clooney si sono spalancate per gli sposini celebri, per luna di miele tutta italiana. La coppia, secondo quanto scrive La Provincia di Como, ieri sera è stata fotografata al Tremezzo, sul lago di Como, con destinazione la magione del divo americano, Clooney, sempre molto generoso con i suoi amici vip. I Bennifer si sono concessi un cena romantica al “Tremezzo” e una gita al chiaro di luna sul motoscafo di George e sua moglie Amal.

Chissà se J-Lo e Ben proseguiranno il loro viaggio nuziale in Italia?

