Jennifer Lopez cancella le foto con Ben Affleck e sparisce da Instagram: il mistero dopo l'affaire con l'attore Ralph Fiennes

Ancora problemi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? I due attori hanno fatto sognare tutto il mondo con la loro storia d'amore, anche se ormai da tempo si parla di una crisi profonda. Nelle ultime ore, una nuova indiscrezione ha messo in cattiva luce la popstar: un presunto ex di JLo avrebbe fatto da esca per nascondere la relazione tra la cantante e l'attore, nata durante le riprese del film "Un amore a 5 stelle". La coppia però voleva rimanere segreta.

La notizia che ha avuto una forte eco sui social ha spinto Jennifer Lopez a sparire dai social network e a rendere invisibile le sue foto? Il motivo non è certo, ma tutte le foto di Ben Affleck sono state cancellate dal profilo Instagram di Jennifer Lopez, e non solo... mancherebbero tutti i restanti post che la popstar aveva collezionato negli anni. Ma cosa è successo?

Il profilo di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha fatto allarmare i fan, ma molto probabilmente si rivelerà solo come un'uscita promozionale per un nuovo disco che sicuramente stupirà tutti i follower.

Ma la popstar ha deciso di dare un taglio definitivo al suo profilo social, eliminando tutti gli 88 post che custodiva nel suo profilo. Jennifer Lopez ha, inoltre, sostituito la sua immagine profilo con un uno sfondo nero. Cosa vorrà mai significare?

Sull'altro fronte invece non ci sono novità: Ben Affleck non è infatti presente su nessuna piattaforma social, quindi non è possibile sapere se la scomparsa social della Lopez sia collegata alle voci di corridoio sulla presunta crisii.

