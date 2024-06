Jennifer Lopez e la crisi matrimoniale con il marito Ben Affleck: «Ha chiesto a tutti di non guardarla negli occhi». Ecco il motivo La cantante e attrice avrebbe imposto delle regole molto severe ai suoi dipendenti: per lei non esisterebbe l'eye contact







di Redazione web Jennifer Lopez non sta vivendo di sicuro vivendo il periodo più sereno della sua vita. La popstar e attrice sarebbe, infatti, nel bel mezzo di una crisi matrimoniale con il marito Ben Affleck e, inoltre, nelle ultime settimane sarebbe nel mirino di chi dice che si comporti troppo da diva. Tutto è nato quando, nel suo podcast Citizen McCain, la conduttrice statunitense Meghan McCain ha dichiarato: «Quando nel 2019 intervistai Jennifer Lopez a The View, mi resi conto che è una persona profondamente sgradevole. Aveva l'entourage più grande che avessi mai visto tra le celebrità, anche più di Kim Kardashian o del Presidente». Dopo queste rivelazioni, i social sono letteralmente esplosi e in tantissimi hanno parlato delle loro esperienze con Jennifer Lopez. Le dichiarazioni della fonte Si può dire che con le sue dichiarazioni Meghan McCain abbia scoperchiato un bel vaso di Pandora: dopo le sue parole, moltissimi utenti su Twitter hanno riportato le proprio versioni. Un ragazzo ha raccontato: «Una mia amica ha lavorato alle luci nel backstage di uno dei suoi concerti e mi ha raccontato che a tutti gli addetti ai lavori era stato rigorosamente proibito di guardare Jennifer Lopez negli occhi: non ci doveva essere alcun tipo di "eye contact"». Il commento del tiktoker Un podcaster e tiktoker statunitense che sul web è conosciuto come LABellatini ha dichiarato sui social: «Ho un amico che ha lavorato all'audio su un progetto di Jennifer Lopez e lei lo ha fatto cacciare interrompendo l'intero lavoro di produzione solo perché lui si era permesso di guardarla negli occhi... Incredibile! Ma avrei tantissime altre storie del genere da raccontare». Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 11:35

