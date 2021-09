Le voci vengono confermate, Jennifer Lawrence è incinta. L’attrice hollywoodiana Jennifer Lawrence diventerà presto mamma: è in attesa del suo primo figlio dalla relazione col marito Cooke Maroney.

Jennifer Lawrence incinta, primo figlio con il marito Cooke Maroney

Jennifer Lawrence è incinta del suo primo figlio. A dare la notizia, che in realtà circolava da tempo, il magazine a stelle e strisce “People” dopo la conferma da parte del portavoce dell’attrice. Jennifer Lawrence corona così il suo sogno d’amore: il premio Oscar ha conosciuto l’attuale marito, il collezionista d’arte Cooke Maroney, nell’estate del 2018 per sposarlo l’anno successivo con una suntuosa cerimonia in un castello di Newport, nello Stato del Rhode Island. Un colpo di fulmine non prevista per la bella Jennifer: «Prima di conoscerlo - aveva svelato in un'intervista - il matrimonio non era nei miei programmi. Appena l’ho incontrato ho cambiato idea: volevo legarlo legalmente a me per sempre e fortunatamente esistono scartoffie per una cosa del genere. Trovi la persona perfetta per te e le dici “Adesso non puoi scappare”. È bellissimo».

