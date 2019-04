Jennifer Aniston più sexy che mai a 50 anni, le foto dal set mandano in estasi i fan

Stefano De Martino e Belen Rodriguez a Colorado dietro le quinte: il comico Scintilla spiffera tutto

ha compiutoda quasi due mesi, ma è ancora piùdei tempi in cui debuttava nel ruolo di Rachel Green in Friends. Per l'attrice statunitense, tra le più amate in tutto il mondo, il tempo sembra non passare mai.La popolarità difa sì che anche pagine e profili non ufficiali, sul web, siano comunque seguitissime. Uno di questi account gestiti dai fan, su, ha pubblicato diverse foto tratte dal set di uno spot che vede l'attrice come grande protagonista.Nello spot l'attrice, vestita con un vestito neroe molto aperto, che ne mette in risalto le forme perfette nonostante le 50 primavere, passeggia con un cane doberman. Le attenzioni di fotografi, guardie del corpo e addetti ai lavori sono per lei, indiscutibile protagonista dello spot. Anche se il tempo per lei sembra essersi fermato, quest'anno si festeggeranno i 25 anni della prima stagione di Friends, e nonostante la lunga e ricca carriera cinematografica,resterà sempre nell'immaginario collettivo come Rachel, il ruolo che le ha permesso di vincere, nei primi anni di attività, un Golden Globe, un Emmy e uno Screen Actors Guild Award.