JAx, super party per i 46 anni: Rovazzi è invitato, Fedez e la Ferragni rimangono a casa

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – Una grande festa per i 46 anni di. Il rapper ha festeggiato con un party a cui hanno partecipato diversi amici e che ha registrato la presenza die l’assenza dell’ex collega di palco e affari Fedez e della futura consorte Chiara Ferragni.La mancanza non sarebbe casuale dato che già da tempo si parlava del raffreddamento del rapporto fra il giudice di XFactor, JAX (con cui ha chiuso anche il fruttuoso sodalizio canoro) e la sua “scoperta” Fabio Rovazzi. I motivi restano ancora avvolti nel mistero e fra le diverse ipotesi si parla del fastidio di Fedez per l’ingresso dell’ex collega nel business della marijuana legale.Ipotesi a parte, anche sui social l’amicizia è finita dato che nessuno segue più l’altro su Instagram e ultimante a togliere il like è stata anche Chiara Ferragni, potente influencer e futura moglie di Fedez. Chissà se per JAx e Rovazzi alla fine ci sarà un invito per le favolose e imminenti nozze…