Jasmine Carrisi: «Il mio ex fidanzato è diventato gay». La figlia di Al Bano fa esplodere TikTok

Jasmine Carrisi va in trend su TikTok. Seguendo il trend social «balla se...» la figlia di Al Bano ha stupito i suoi follower con una rivelazione che ha lasciato tutti basiti. Sulle note di Rover (Sped Up) di Chullo il tiktoker deve ballare raccontando un fatto particolare che ha vissuto o che gli è capitato. In questo caso Jasmine Carrisi ha scritto: «Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay». E ppoi il tag a Pierangelo Greco, altro pezzo da 90 su TikTok con i suoi oltre 600mila follower. Il giovane, ospite anche di Barabara D'Urso è diventato famoso sui social proprio grazie a un video che è diventato virale in cui fa coming out a fianco a sua nonna.

In molti inizialmente si sono chiesti se davvero la figlia di Al Bano Carrisi fosse mai stata fidanzata con Pierangelo oppure fosse una trovata per far accrescere i suoi seguaci, ma la risposta arrivata proprio dall'ex in questione. «Vi sta facendo molto ridere la mia storia eterosessuale con la mia migliore amica Jasmine. Questa cosa fa molto ridere anche a me. E’ vero, siamo stati fidanzati. Lei adesso è la mia migliore amica. Andavamo allo stesso liceo a Lecce. Io facevo il secondo superiore e lei il primo. Ci siamo conosciuti su Instagram. Io ho scritto a lei! Poi ci siamo fidanzati. Siamo stati forse due mesi fidanzati. Poi ci siamo lasciati e io dopo un anno o forse un paio di mesi ho capito di essere dell’altra sponda. Con Jasmine potevo solo condividere i trucchi». Quindi si è vero i due sono stati fidanzati nel 2015 e lo ha detto lo stesso Greco su instagram precisando che oggi lui e la Carrisi sono migliori amici.

I post

Ed è tutto confermato anche da Jasmine che ieri ha pubblicato un video su Instagram in cui ha taggato Pierangelo e come descrizione si è limitata a scrivere: «Lol Love U». Nella breve clip si vedono le foto di loro due nel 2015, quando si baciavano e camminavano per strada insieme, mano nella mano, e i video di loro due nel 2022 quando si truccano e si mettono in posa davanti allo smartphone.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Giugno 2022, 14:55

