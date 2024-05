Jannik Sinner, la foto col tifoso conferma la relazione con Anna Kalinskaya: la zoommata sul telefono e quella chiamata in corso

Jannik Sinner e la collega Anna Kalinskaya sono una nuova coppia? Da giorni continua a circolare la voce secondo cui i due tennisti - lui il numero due al mondo, lei la numero ventisei - si starebbero frequentando. Voci che, in ogni caso, non sono state confermate da nessuno dei diretti interessati e ci mancherebbe! Sinner è sempre stato davvero molto riservato sulla sua vita privata ma, dopo il gossip secondo cui non starebbe più con la fidanzata storica Maria Braccini, ecco un nuovo dettaglio che darebbe ancora più adito alla possibile frequentazione con Kalinskaya.

Il giornalista Bastien Fachan ha pubblicato un curioso tweet: nell'immagine si vede Jannik Sinner sorridente accanto a un tifoso. Fachan scrive: «La presunta relazione di Jannik Sinner con Anna Kalinskaya potrebbe essere stata confermata dal potente zoom fatto sullo schermo del suo telefono, in una foto scattata con uno sconosciuto per le strade di Monaco... Che lavoro investigativo!».

Effettivamente, poi, il giornalista condivide anche l'immagine ingrandita dello schermo dello smartphone del tennista in cui compare uno sfondo nero, molto probabilmente era in corso una chiamata, e si legge il nome di Anna.

Jannik Sinner’s alleged relationship with Anna Kalinskaya potentially being confirmed with a 10x zoom on his phone in a picture he took with a stranger in the streets of Monaco…



This is peak detective work right here https://t.co/1Hoebo9gv0