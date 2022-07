Jane Fonda e il sesso a 84 anni: «Adesso so cosa voglio»

Jane Fonda sa cosa vuole. Tanto sul set quanto sotto le lenzuola l'attrice 84enne ha imparato a dire sempre quello che pensa senza troppi scrupoli. A suo parere è questo il segreto per una vita sessuale più felice e appagante.

Questo genere di consapevolezza si raggiunge però solo con la maturità, ecco perché il sesso, nel suo modo di vedere le cose, non può che migliorare con l'avanzare dell'età.

Jane Fonda parla della sua vita sessuale a 84 anni: «Adesso so cosa voglio»

Sebbene sia single da diversi anni, l'attrice è convinta che «le donne tendano a migliorare perché perdono la paura di dire ciò di cui hanno bisogno» ha spiegato a Page Six. «Perdiamo troppo tempo senza voler dire: 'Aspetta un minuto, tienilo... Rallenta... Un po' più a sinistra...'. Non vogliamo farlo», ma queste reticenze non farebbero che reprimere il piacere e inibire il desiderio.

Quando si invecchia, invece, si è meno disposti a compromessi e le donne sono più pronte a dire: «No, so cosa voglio. Dammi quello che voglio». Nonostante l'età, la due volte premio Oscar si sente esattamente così in questo momento, sebbene da tempo sia single e non abbia desiderio di una nuova relazione sessuale.

Jane Fonda, la vita privata dell'attrice

Jane Fonda è stata sposata tre volte: dopo essere convolata a nozze nel 1965 con Roger Vadim, da cui ha avuto la figlia Vanessa e da cui ha divorziato nel 1973, ha sposato nello stesso anno Tom Hayden, a cui è rimasta legata fino al 1990. Dalla loro unione è nato il figlio Troy Garity. Successivamente è stata la volta del suo terzo marito, Ted Turner, con cui ha vissuto dal 1991 al 2001. L'attrice ha anche adottato l'afroamericana Mary Luana Williams.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Luglio 2022, 13:20

