Jane Fonda: «Se dovessi farmi un amante, dovrebbe avere 20 anni: non mi piace la pelle vecchia» L'attrice, 85 anni, ha dichiarato di non provare più attrazione per gli uomini







di Alessia Di Fiore Jane Fonda, 85 anni, ospite al Podcast "Absolutely not", ha dichiarato di non provare più attrazione per gli uomini, ma che potrebbe cambiare idea se uno di questi avesse vent'anni. «Perché proprio 20?», chiede l'intervistatrice. Lei replica candidamente: «Semplice: non mi piace la pelle vecchia», risponde l'attrice senza giri di parole. La stessa Jane Fonda, lo scorso anno ha dichiarato in un altro podcast di sentirsi molto più giovane rispetto alla sua età biologica. Sul web intanto si è scatenato il dibattito: c'è chi giustifica l'attrice, apprezzandone la sincerità, e chi invece giudica la scelta di una più che 80enne di frequentare una persona di troppi anni più giovane. Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 16:17

