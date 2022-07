Paura per Jaime Lorente, Denver de La Casa di Carta si è ferito all'occhio: cosa è successo

Jaime Lorente, l'attore spagnolo noto per aver interpretato il ruolo di Denver nella serie "La Casa di Carta" è stato vittima di un incidente all'occhio, Di seguito, ha dovuto annullare la maggior parte degli impegni che aveva in programma per questa estate. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto in cui si vede sofferente e particolarmente abbattuto per essersi lacerato la cornea: «Vi raccomando di non tagliare mai la vostra cornea» scrive.

Il trentenne non ha spiegato nei dettagli dell'incidente, anche se i rumors riportano che ci sia avvenuto sul set di una nuova collaborazione con l'emittente Antena 3.

Tra gli impegni rimandati, c'è anche un appuntamento canoro: l'attore avrebbe dovuto esibirsi al Festival Holika a Calahorra. Sull'account del Festival, infatti, è stata già pubblicata la sua assenza: «Siamo spiacenti di informarvi che un incidente sul lavoro renderà impossibile per Jaime Lorente la partecipazione questo venerdì, 1 luglio, al festival Holika. Gli accertamenti medici a cui si è sottoposto raccomandano il riposo e la sospensione assoluta di tutte le sue attività, per questo purtroppo non potrà partecipare all'Holika Festival che si terrà questo fine settimana a Calahorra, speriamo che Jaime possa esibirsi nella prossima edizione del festival. Grazie per la comprensione». Lo Lorente ha dichiarato di essere dispiaciuto per questo imprevisto, dal momento che avrebbe voluto partecipare al Festival: «Desideravo salire sul palcoscenico».



Protagonista non solo de La Casa di Carta, ma anche di Elite, un'altra serie tv firmata Netflix che ha avuto un grande successo sulla piattaforma, Jaime Lorente ha recitato in passato anche ne Il Segreto, e ora è il personaggio principale di "Cristo y Rey" su Antena3 che racconta la storia di due artisti spagnoli conosciutissimi come Ángel Cristo e Bárbara Rey. Di recente l'interprete è diventato papà di una bambina e non esitato a pubblicare alcune foto insieme.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Luglio 2022, 11:30

