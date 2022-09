Jack Gleeson, il Joffrey Baratheon de Il Trono di Spade sceglie un look semplice per il suo matrimonio

Jack Gleeson, l'attore de Il Trono di Spade stupisce tutti nel giorno del suo matrimonio. Il 30enne irlandese, che ha interpretato il ruolo di Joffrey Baratheon, ha sposato la sua Roisin e ha scelto un look molto semplice.

House of The Dragon: rinnovata ufficialmente la seconda stagione

Jack Gleeson, la riservatezza forzata

L'attore Jack Gleeson, 30 anni compiuti a maggio, è diventato famosissimo grazie a Il Trono di Spade. Ma non nel modo in cui forse sperava, visto che il suo personaggio, quello di Joffrey Baratheon, è uno dei più odiati, non solo della fortunata serie. Al punto che Jack Gleeson ha dovuto lasciare i social per la quantità eccessiva di messaggi di insulti e minacce. Una riservatezza forzata, a cui l'attore è stato costretto per quieto vivere: oggi, pur potendo contare su una fama globale, Jack Gleeson ha scelto di abbandonare i set, fondando una propria compagnia teatrale. Gli insulti e le minacce non sono però l'unica ragione: l'attore aveva confessato di sentirsi a disagio sotto i riflettori e alle prese con la fama.

Very simple, prayerful and dignified marriage ceremony for Film Celebrity Jason Gleeson and Roisin: The Glen Church pic.twitter.com/xcxAWGtXaJ — Patsy Lynch (@patsylynch) August 29, 2022

Jack Gleeson, l'umiltà per scelta

Nonostante l'uscita dai riflettori, l'attore resta molto noto e le foto del suo matrimonio, con la fidanzata storica e collega Roisin O'Mahony, hanno fatto il giro dei social. Anche per il tenore molto umile delle stesse nozze: Jack Gleeson ha scelto di sposarsi nella propria parrocchia: la chiesa cattolica di St. Brendan's, nota anche come The Glen, a Cork. Non solo: l'attore ha optato per un outfit molto semplice, decisamente lontano dagli standard di un qualsiasi sposo. «Qui tutti conoscono Jack e la sua scelta dimostra che lui e Roisin sono parte integrante della nostra comunità» - ha spiegato il sacerdote che ha celebrato le nozze - «Quando l'ho conosciuto, è stato come se ci conoscessimo da tutta la vita. È proprio quel tipo di persona semplice e genuina, non c'è niente di costruito».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Settembre 2022, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA