Ivana Trump, il funerale a New York: bara color oro e lacrime, c'è anche l'ex presidente Donald Trump

Ivana Trump, dolore e lacrime per l'addio. Donald Trump è a New York per il funerale della sua ex moglie Ivana Trump. L'ex presidente accompagnato da Melania è entrato alla chiesa St. Vincent Ferrer, seguito dai figli Ivanka, Donald Trump Jr ed Eric. Presenti alla esequie anche la seconda moglie di Trump Marla e la loro figlia Tiffany. IVANA TRUMP: LA BARA COLOR ORO E LA DONAZIONE La famiglia ha scelto per Ivana Trump una bara color oro e ha chiesto ai partecipanti di effettuare una donazione al Big Dog Ranch Rescue, organizzazione di beneficienza per gli animali, invece dei fiori. Ivana Trump, bara color oro e lacrime al funerale: ecco chi c'era https://t.co/8OIECWtpJI — Leggo (@leggoit) July 20, 2022 Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 21:55

