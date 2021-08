Ivana Mrazova rompe il silenzio su Luca Onestini e svela: «Non ci siamo supportati...»

Ivana Mrazova rompe il silenzio sulla rottura con Luca Onestini. In una storia su Instagram prende spunto dal post dell'ex fidanzato per dire in poche parole il perché sia finito tutto. E se l'ex tronista di Uomini e Donne ha dato spazio ai bei ricordi, la modella ceca prova a togliersi qualche sassolino dalla scarpa e spiega le sue ragioni con una punta di amarezza.

Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono lasciati

Da mesi si rincorrevano le voci su una crisi di coppia. Ieri Luca Onestini ha condiviso con i followers un post in cui annuncia ufficialmente la fine della sua "stupenda" storia d'amore dopo circa quattro anni. I due si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. All'amicizia dentro le mura di Cinecittà era poi subentrato l'amore. Si trattava di una delle coppie più amate dello star system.

Ivana Mrazova, il commento

Le parole di Ivana si sono fatte attendere. Solo questa mattina la trentenne, che si trova in Repubblica Ceca, ha pubblicato nelle sue stories una foto di coppia con brevi e forti parole. Il testo lascia pensare a qualche mancanza. Ivana è tornata nel suo Paese per stare vicina ai suoi e ha fatto capire più volte che sta attraversando un periodo difficile.

Ivana Mrazova e Luca Onestini

«Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo "aspettati e supportati". Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più l'ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme con tanto tanto amore e complicità. Il nostro libro finisce qui», le parole di Ivana.

