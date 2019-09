Ivana Mrazova torna a casa dopo l'intervento. Il post social: «Sta andando tutto bene»

Lunedì 9 Settembre 2019, 18:58

, modella, ex gieffina dell’edizione vip e fidanzata di Luca Onestini ha fatto preoccupare i suoi fan sul social dando l’annuncio di una sua improvvisa partenza alla volta della Repubblica Ceca per unnon grave ma “necessario”. Ora, risolti i suoi problemi, Ivana è tornata su Instagram per raccontare la fase post operatoria.Era stata lei stessa a raccontare dell’intervento “Questo venerdì devo fare un’operazione, un intervento, ma niente di pericoloso per fortuna. Solo che mi sono arrivati gli esami e non sono andati bene, quindi è un’operazione inevitabile. Ma non vi dovete preoccupare assolutamente, è una cosa abbastanza semplice ma necessaria”.Ora Ivana, dopo giorni di silenzio, ha rassicurato dalle storie di Instagram i suoi ammiratori: “Buongiorno a tutti, ci sentiamo dopo tre giorni, volevo dirvi che sta andando tutto bene. Adesso mi faccio una doccia. Mi riprendo un po' perché non ce la faccio più a stare così. Fuori piove e fa un freddo incredibile. Vi mando un bacio e buona giornata".