Fiori d'arancio per Iva Zanicchi: nuovo matrimonio a 82 anni. «Gliel'ho proposto io»

Iva Zanicchi sposa il fidanzato Fausto Pinna. A 82 anni la cantante, separata dall’85 dall’ex marito Antonio Ansoldi, ha deciso di riprovarci al fianco del suo attuale compagno: «Lo ho proposto a Fausto - ha svelato - apertamente, con il mio solito fare molto diretto».

Fedez operato, il post di Chiara Ferragni: «Si sta riprendendo, avevamo paura per tutto»

Iva Zanicchi (Foto: Instagram)

Iva Zanicchi, matrimonio a 82 anni: «L’ho proposto io a Fausto!»

Iva Zanicchi annuncia le sue nozze. La cantate, 82 anni, ha infatti confessato a “Intimità” di essere pronta a sposare il suo attuale compagno Fausto Pinna: «Lo ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto – ha spiegato - Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo».

Iva è stata già sposata in passato con Antonio Ansoldi (scomparso nel 2020) da cui si è separata nell’85. La relazione con Fausto, dieci anni più giovane di lei, è iniziata poco dopo la separazione ed è ormai rodata. Il viaggio di nozze sembra esser già stato deciso, con la Zanicchi pronta a vistare l’Egitto e la Terrasanta .

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA