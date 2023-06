Isola, Gian Maria Sainato, Marco Mazzoli e il gesto di pace verso Helena Prestes. Lei: «Solo falsità»

di Redazione web

L'Isola dei Famosi si sta avvicinando al suo epilogo: anche questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi si avvia verso la finale, fissata per lunedì 19 giugno. I concorrenti di Playa Fantasma, quindi, non si nascondono più e, chi più chi meno, usando strategie oppure no, ha come obiettivo quello di vincere. Così, anche Helena Prestes che, per il suo carattere forte e non accomodante, si è "inimicata" moltissimi naufraghi. Nelle scorse ore, però, Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli hanno fatto un passo nei suoi confronti, anche se, la modella resta molto scettica. Ma andiamo con ordine.

Isola dei Famosi, la frase sussurrata dal fidanzato Carlo ad Helena Prestes non sfugge a Ilary Blasi: «Se lo diceva a me...»

Isola dei Famosi, Alvin attaccato da un uccello in Honduras. Il racconto sui social: «Non mi fa giocare a basket»

Il dialogo tra Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli

Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli sono due dei concorrenti dell'Isola dei Famosi che hanno avuto più scontri con Helena Prestes. Nelle scorse ore, in riva al mare, i naufraghi si sono confrontati sul rapporto che hanno con la modella. Lo speaker radiofonico ha detto: «Io ci voglio parlare con Helena perché spero che riesca a ragionare e a capire certi suoi comportamenti». Il modello ha, quindi, risposto: «Ma ci hai parlato tante volte Marco, è due mesi che siamo qui, siamo arrivati alla fine...

Mazzoli, ha, però, seguito il suo istinto e si è diretto verso la capanna di Helena: «Vengo in pace. Volevo dirti che se vuoi puoi venire a mangiare con noi, non rimanere qui da sola. Siamo tutti tranquilli, poi , se vuoi, possiamo parlare di tutto con calma».

Isola dei famosi, la battuta di Marco Mazzoli su Belen Rodriguez che fa sbottare Ilary Blasi e Luxuria: cosa ha detto il naufrago

La reazione di Helena Prestes

Dopo questo gesto di pace di Marco Mazzoli, durante il confessionale Helena Prestes ha detto: «Mi ha fatto molto piacere che Marco sia venuto perché l'ho sempre ritenuto una persona vera e autentica». Su Gian Maria Sainato ha, invece, detto: «Lui è arrivato con Marco ma mi ha dato un po' fastidio perché questa settimana lui mi ha solo deluso. Solo falsità».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 08:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA