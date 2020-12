Isola dei Famosi, Pietro Delle Piane si candida: «Ho bisogno di staccare la spina». Dopo Temptation Island, l'ex di Antonella Elia, fresco di rottura, è pronto per un nuovo reality, possibilmente fuori dall'Italia. E quale miglior programma se non quello che dovrebbe partire il prossimo anno condotto da Ilary Blasi?

Leggi anche > Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci svela la prima maschera: «Succosi indizi e novità»

«Se avessi l’opportunità di andare a l'Isola dei Famosi, potrei staccare la spina, lasciare l’italia e la situazione sentimentale in cui mi trovo ora…». In un'intervista rilasciata al magazine Nuovo, Pietro Delle Piane, che da poco si è lasciato con Antonella Elia, si è auto candidato per la prossima edizione dell'Isola dei Famosi.

«Stiamo soffrendo entrambi - ha raccontato Pietro - vorrei che ci incontrassimo per guardarci negli occhi e decidere insieme il da farsi. Bisogna darci un’altra possibilità, abbiamo passato un anno molto complicato. E' sempre stato un rapporto tormentato, anche se piacevole».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Dicembre 2020, 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA