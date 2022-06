Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis dà consigli a Mercédesz Henger: «Per conquistare Edoardo Tavassi te la devi tirare»

Rapporti di nuovo distesi tra Nicolas Vaporidis e Mercédesz Henger. Dopo aver dubitato dei reali sentimenti della naufraga nei confronti di Edoardo Tavassi, l'attore adesso si dimostra pronto ad aiutarla a fare colpo.

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis dà consigli a Mercédesz Henger su come conquistare Edoardo Tavassi

Dopo oltre 80 giorni sull'Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis mostra per la prima volta il suo lato tenero, dispensando alcuni consigli alla compagna di avventure. Secondo l'attore se la Henger vuole avere speranze con Tavassi deve mostrarsi più sostenuta. «Te la devi tirare, come te lo devo dire? Non si desidera mai ciò che è facile da ottenere. Non è che ti devi trasformarti in una stro**a, però quel pizzico di incertezza...» le spiega Nicolas in un divertente siparietto.

L'influencer insomma dovrebbe cambiare atteggiamento. «Se hai una strada per uscire dalla friendzone è quella. Non è continuando a rassicurare che tu ci sei, che tu lo vuoi. L’uomo è come una bestia, un cacciatore, l’istinto di un predatore. Inseguire chi scappa… Spesso neanche ti nota se stai fermo. La psicologia è più o meno la stessa».

«Adesso che io e Nicolas siamo amici si è sentito in vena di darmi dei consigli, le istruzioni per non essere una sottona – ha dichiarato Mercédesz –. La prima regola è, se non erro, devo tirarmela di più… Secondo Nicolas la dignità l’ho già persa da qualche parte, quindi, perché non provare questa me stessa più trattenuta». Non resta che vedere se l'allieva sarà brava a sufficienza da applicare alla lettera l'insegnamento del maestro.

