Isola dei famosi, Myrea Stabile dopo il naufragio: «Purtroppo non mi sono ancora ripresa»

Miryea Stabile porta ancora su di se i segni della partecipazione all’Isola dei Famosi 2021. In Honduras l’avventura è più complicata di quanto si possa immaginare e Miryea, parlando suo social con i fan, ha fatto sapere che le servirà del tempo per recuperare: «Purtroppo – ha spiegato – non mi sono ancora ripresa»

Leggi anche > L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana

Isola dei famosi, Miryea Stabile: «Non mi sono ancora ripresa»

Miryea Stabile, una delle protagoniste dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, parlando sui social con i suoi fan, ha ammesso di avere ancora diversi problemi alle gambe a causa delle punture ricevute da parte dei mosquitos durante la sua avventura: «Purtroppo non sono ancora guarite del tutto - ha spiegato su Instagram - Non mi sono ancora ripresa, ho ancora segni di mosquitos qua e là. Ho parlato con il dermatologo e ci vorrà circa un annetto per far sì che la cute torni come prima. Per l’estate prossima penso di guarire. Sarà lunga a quanto pare».

Nel mentre Miryea Stabile ha spiegato che nonostante i temporanei acciacchi parteciperebbe a un altro reality, ma nel mentre sta comunque preparando un’altra sorpresa per i suoi fan: «Non so se vi ricordate, ma qualche tempo fa vi avevo accennato di un progetto al quale sto lavorando. Sta continuando a prendere forma».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 11:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA