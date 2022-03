Isola dei Famosi 2022, Laura Maddaloni attacca Nicolas Vaporidis: «È un debole»

Nuove accuse per Nicolas Vaporidis. Dopo l'attacco di Floriana Secondi, che ha accusato l'attore di essere «un raccomandato» e «un privilegiato» per il repsunto trattamento di favore ricevuto finora all'Isola dei Famosi, il concorrente viene preso di mira da Laura Maddaloni.

Laura Mantovani attacca Nicolas Vaporidis

Nel corso della terza puntata la judoka in coppia con Clemente Russo è stata scelta proprio da Vaporidis per sfidare al televoto il duo formato da Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro che, tuttavia, si sono già salvati due volte grazie ai voti del pubblico.

La nomination non è stata digerita da Laura Maddaloni non tanto per la decisione di Nicolas quanto per le motivazioni addotte dall'attore, che a detta della sportiva sarebbero state poco convincenti. «Io sarei stata più contenta se mi avesse detto 'siccome siete forti provo a mandarvi via', questa sarebbe una strategia e ti dico complimenti. Ma se mi dici 'perché ti voglio bene e ti amo, allora ti lascio', sei proprio scemo. Lui ha detto quella frase che mi ha dato fastidio, ovvero 'nomino i più forti che stimo veramente tanto come persone e come campioni', io questa non l’ho capita», si è sfogata la moglie di Carmen Russo.

Da sportiva, Laura ha ugualmente accettato il guanto di sfida, ma ci ha tenuto a dare una lezione di stile a Nicolas Vaporidis: «Io, quando stimavo avversarie mie più forti, le ho sempre voluto incontrare in finale. Se questa è una sua tattica complimenti, ma è la tattica di un debole». Che stoccata.

