Isola dei famosi, la sorpresa per Guendalina Tavassi: ecco cosa ha fatto il fidanzato

Guendalina Tavassi è tornata in Italia, dopo aver lasciato l'Isola dei famosi 2022. Quando ha aperto la porta di casa, ha trovato ad attenderla una romantica sorpresa da parte del fidanzato Federico Perna.

Palloncini blu, dorati e bianchi: tanti colori per una sorpresa eccezionale. Al centro tre foto che ritraevano il suo incontro con Federico Perna in Honduras. La naufraga è rimasta senza fiato e ha rivolto al suo compagno ha dedicato parole d'amore su Instagram: «Non ci posso credere quanto sei la mia vita. Quanto mi sei mancato e quanto ti posso amare. Sei il mio sorriso grande cuore». E mentre abbraccia il compagno dice: «La felicità è questo per me».

Dopo quel momento romantico, Guendalina Tavassi ha pensato bene di porre rimedio ai danni fatti ai suoi capelli dal fratello Edoardo. Nel corso di una puntata, Ilary Blasi ha chiesto a Edoardo Tavassi di improvvisarsi parrucchiere con la sorella e tagliarle i capelli, per farle meritare la possibilità di ricevere una sorpresa da Federico Perna. Ebbene, il taglio era stato disastroso. Così, la prima cosa che Guendalina ha fatto una volta tornata in Italia è stata andare dal suo parrucchiere e porre rimedio a quel taglio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Maggio 2022, 22:52

