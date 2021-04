Isola dei Famosi 2021, tra Gilles Rocca e Francesca Lodo scoppia la lite: «Chiedo rispetto, non sono sua sorella!»

All’Isola dei Famosi 2021 continuano a cambiare gli equilibri nel gruppo dei naufraghi e anche l’amicizia, che dura dall’inizio del reality, fra Gilles Rocca e Francesca Lodo sembra essersi ormai incrinata. I due hanno avuto un litigio, con Francesca Lodo che chiede a Gilles Rocca di essere più rispettoso nei suoi confronti: “Non sono tua sorella!”.

Isola dei Famosi 2021, la lite fra Gilles Rocca e Francesca Lodo

All’Isola dei Famosa 2021 l’amicizia fra Gilles Rocca e Francesca Lodo comica a vacillare e il rapporto fra il vincitore di “Ballando con le stelle” e la sua “valletta” (come l’ha definita Vera Gemma) è diventato parecchio complicato. Francesca Lodo si confida con Roberto Ciufoli e si lamenta del fatto che, sebbene non abbia mai litigato o avuto attriti con Rocca, lui le risponda sempre in modo sgarbato. Gilles fra le varia accuse punta il dito verso la naufraga perché la ritiene troppo agguerrita ogni qual volta appare la pentola col riso ed è il momento di mangiare, ma lei non ci sta e vuole un cambio di atteggiamento: “Chiedo rispetto, non sono sua sorella!”.

Intanto all'Isola dei Famosi 2021 anche Ubaldo Lanzo ha qualcosa da rimproverare a Vera Gemma. Secondo lui infatti Vera le avrebbe messo contro l’amica Fariba durante la sua permanenza a Parasite Island assieme a Myrea Stabile ed Elisa Isoardi.

