Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini contro i naufraghi: «Valentina Persia polemica e cattiva e gli altri…»

Gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2021 non risparmiano giudizi al vetriolo sui naufraghi e dopo Iva Zanicchi tocca a Elettra Lamborghini bacchettare i partecipanti all’avventura in Honduras.

Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini e i naufraghi

Elettra Lamborghini all’Isola dei Famosi 2021 sembra non apprezzare particolarmente Valentina Persia: “Valentina Persia è troppo agitata - ha fatto sapere in un’intervista a “Oggi” - Ha sempre fame, è nervosa. Questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva. Patisce molte situazioni, “forti” diciamo…”.

Poca simpatia anche Roberto Ciufioli e Gilles Rocca: “Roberto Ciufoli non l’ho ancora inquadrato. Vado a pelle. È uno che si lamenta. Lancia il sasso e nasconde la mano. Pare funzioni. Magari vinci, se non sei il partecipante con gli attributi. Evidentemente c’è gente cui non importa delle figuracce. Gilles Rocca è un leader. Vedremo cosa combinerà, s’è riappacificato con tutti. Non voglio aggiungere niente sul suo conto. Forse è cambiato. Io non ho cambiato idea su di lui”.

Sorte simile per Beatrice Marchetti e Andrea Cerioli: “Che penso di Beatrice Marchetti? Boh! È una ragazzetta qualunque. Non lascerà traccia. Poi c’è Andrea Cerioli che pensava di essere in vacanza alle Maldive. Si stupisce che vadano in onda le sue lacrime. Come se fosse stato ripreso a tradimento. Io mi stupisco del suo stupore. Siamo all’Isola, è normale che si punti sulle scene maggiormente emotive, tra virgolette.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 15:43

