Isola 2021, Miriam la fidanzata di Gilles Rocca cancella tutte le foto di coppia dai social. Ecco cosa sta succedendo. Dopo il rifiuto dell'attore di fare la prova in apnea , durante la dodicesima puntata, che prevedeva un bacio a stampo con Francesca Lodo, i fan della coppia si sono allarmati.

Il suo «Ti amo Miriam» è diventato un tormentone. Gilles Rocca, naufrago dell'Isola dei famosi 2021, è fidanzato con l'attrice Miriam Galanti da ben 12 anni. L'ex concorrente di Ballando con le Stelle non ha perso l'occasione di ribadire il suo amore in diretta tv.

Se inizialmente il pubblico trovata molto dolce questo modo di esprimere i suoi sentimenti, con il passare delle puntate ha cambiato idea proprio a causa dell'atteggiamento di Gilles. Sempre aggressivo e rabbioso on particolare con le donne Gilles è passato da "uomo ideale" a naufrago da eliminare al televoto il prima possibile.

Durante la diretta di lunedì 26 aprile Gille si è rifiutato di fare la prova ricompensa con Francesca Lodo che prevedeva un bacio in apnea. «Non la faccio Ilary. Perché non ho voglia di farla e la cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita. Miriam è una donna intelligentissima e non è gelosa. Sono io che non ce la faccio». Gensto che ha fatto infuriare Ilary Blasi e scoppiare in lacrime l'affamatissima Francesca.

Nel corso della serata poi è scoppiato un vero e proprio caso. Alcuni fan hanno iniziato a scrivere che Miriam aveva cancellato tutte le foto di coppia con Gilles dai suoi social. Ma la verità è ben lontana da ogni idea fantasiosa. Sembrerebbe che in realtà l'attrice non abbia mai pubblicato foto insieme a Gilles Rocca sul suo profilo Instagram, social che utilizza principalmente per lavoro.

