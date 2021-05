Isola 2021, le critiche social di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez: «Non si è mai visto nella storia del reality!»

A Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi non è piaciuta l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Giulia Salemi ha in gioco la mamma Fariba, Cecilia Rodriguez il fidanzato Ignazio Moser e dopo l’appuntamento serale dell’Isola dei Famosi 2021 le due si sono fatte sentire sui social: “Non si è mai visto nella storia del reality!”.

Isola dei Famosi 2021, le critiche di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez

Nell’ultima puntata dell’isola dei Famosi 2021 c’è stata per la prima volta una sfida tra due leader, nello specifico Ignazio Moser e Isolde Kostner, mandando al televoto l’ex gieffino: “Volevo parlare un po’ con voi – ha spiegato Cecilia su Instagram - per sapere cosa ne pensavate di questa puntata abbastanza ingiusta. Non si è mai visto nella storia dell’Isola dei Famosi, che un leader vada in nomination. Io a questo punto se fossi stata una di loro non avrei fatto nessuna prova… perché se uno spende tutte queste energie e poi finisce in nomination”.

Giulia Salemi invece ha criticato l’attitudine dell’edizione di quest’anno, di non eliminare chi perde al televoto, fra Play Imboscada e cose simili (“Momento “critica” – ha scritto sul social - Cosa fate votare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce?”), per poi dare anche lei una stoccatina alla sfide fra naufraghi: “Non ho capito il gioco… squadra Moser cade mentre squadra Isolde rimane in piedi… vince Moser. Forse stasera sono distratta?”.

