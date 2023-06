Uomini e Donne, Irene Capuano incinta. L'annuncio della gravidanza sui social: «Ti amiamo già così tanto»

di Redazione web

Irene Capuano è conosciuta dal pubblico televisivo per aver partecipato al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La ragazza era stata scelta dalla condutttrice di U&D per corteggiare il tronista Luigi Mastroianni e, i due ragazzi avevano deciso di lasciare il programma insieme, mano nella mano per iniziare la loro storia d'amore fuori dagli studi televisivi. La relazione, purtroppo, non è durata, ma Irene subito dopo ha trovato l'amore con Christian Galletta con il quale fa coppia fissa da anni.

I due hanno da poco annunciato che sono in attesa del loro primo figlio. Andiamo a vedere che cosa hanno detto.

Irene Capuano, l'annuncio sui social

Irene Capuano ha annunciato con un post su Instagram di essere incinta del suo primo figlio, avuto dal compagno Christian Galletta.

I fan dell'ex corteggiatrice non hanno potuto fare a meno di congratularsi con la coppia per l'arrivo del nascituro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 13:24

