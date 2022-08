Irama smentisce le voci sul suo addio all'Italia: «Questa è casa mia»

di Federica Portoghese

Irama tranquillizza il suo pubblico e zittisce i rumors sulla sua partenza, lontano dall'Italia. Un addio al bel paese per dirigersi verso il sud America per sperimentare nuove contaminazioni per la sua musica. Il cantante non ci sta e smentisce le voci, pubblicando sul suo profilo Instagram il video del suo ultimo live al Red Valley Festival, a Olbia, dove infiamma il palcoscenico e i fan erano in delirio. Nella descrizione un pensiero che asfalta le malelingue degli ultimi giorni: «Dicono che voglio andarmene, ma questa è casa mia».

Irama è innamorato del suo lavoro e del pubblico Italiano, che lo sostiene dai tempi in cui il cantante era un allievo nel talent Amici di Maria De Filippi. L'artista ci tiene a rassicurare i milioni di fan, rimasti delusi e col cuore spezzato dall'ipotetico "addio" del loro idolo.

