Irama è innamorato: dopo Giulia De Lellis ecco chi è la nuova fiamma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha una nuova fidanzata. Dopo la storia con, naufragata perché l'influencer è tornata conil cantante ha iniziato una relazione con la modellaLa coppia è uscita allo scoperto aSui social i fan avevano iniziato a sospettare qualcosa, ma le immagini dell'abbraccio finale immortalato nellaormai non lasciano più dubbi.Irama e Victoria hanno pubblicato anche dei video dalle stesse location e un botta e risposta che non è passato inosservato. Per ufficializzare l'unione hanno scelto stories parallele. E così si vede che camminano nello stesso mercatino, calpestano le stesse orme e sorridono visitando i medesimi luoghi.Alla fine susi sono lasciati andare a immagini esplicite dell’abbraccio finale, con tanto di selfie insieme e cuoricini a corollario di tutto. Irama è tornato a credere nell'amore.E se l'artista non esita a presentare ai followers la nuova fiamma, la sua ex - Giulia De Lellis - stenta a parlare direttamente del ritorno insieme al dj veronese. La coppia, nata sotto i riflettori di "Uomnini e donne", ha già fatto una fuga d’amore negli Stati Uniti documentata da tutti i giornali di gossip.