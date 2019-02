Irama e Giulia De Lellis, spunta la ex: «Mi cercava anche quando stava già con lei»

Fabrizio Corona e la foto col figlio Carlos, pioggia di insulti. Furia Nina Moric: «Peggio delle bestie»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia d'amore trasembra procedere a gonfie vele: il cantante e la influencer, ex protagonista di Uomini e Donne, sono più innamorati che mai. Eppure, all'orizzonte sembrano esserci nubi tempestose, dopo le dichiarazioni di, modella e ballerina ma soprattutto ex di«La nostra era una storia molto seria, ci eravamo anche presentati alle famiglie. Quando ho saputo dinon l'ho cercato perché ero arrabbiata» - spiega- «Poi lui si è fatto vivo e mi è venuto a trovare, dicendomi: "Non parliamo di queste cose, non devi darci peso". Fatto sta che ha provato a continuare ad avere una storia con me. Forse non aveva ancora le idee chiare e all'inizio non considerava la storia con Giulia così seria come oggi». Le dichiarazioni della ballerina e modella, apparse su DiPiù, sono state riportate anche da TvZap Le accuse sono piuttosto velenose, maassicura che, per lei,ormai fa parte del passato: «Ero innamoratissima e sentivo che lo stavo perdendo. Visto che non sembrava più lo stesso con me, ho deciso di darci un taglio. Da allora non l'ho più visto, e mi sono rimasti solo i ricordi. Evidentemente, non ero io la donna adatta a lui e spero che consia felice».