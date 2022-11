iPantellas, aggressione choc a Jacopo Malnati: «Hanno tentato di uccidermi, ho combattuto con tutte le forze»

Una tragedia sfiorata quella vissuta da Jacopo Malnati del duo iPantellas. Lo youtuber, 33 anni, ha pubblicato una serie di storie Instagram raccontando la terribile aggressione subita ieri sera a Varese, dopo due ragazzi armati l'hanno minacciato e aggredito, prima di rapinarlo.

iPantellas, aggressione choc a Jacopo Malnati: «Hanno tentato di uccidermi»

«Ciao ragazzi, sono Jacopo – esordisce la star del web –. Volevo avvisarvi che questa sera a Varese purtroppo ho subito una rapina e un tentato omicidio da due ragazzi mentre ero appena salito in macchina. Mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato a uccidermi, strangolandomi per derubarmi, io ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare ripetutamente il clacson per attirare l’attenzione, poi con la pistola mi hanno colpito al viso e sono fuggiti».

Il ragazzo per fortuna ora è in salvo, ma le foto pubblicate sui social mostrano occhi gonfi e volto tumefatto, medicato con garze e punti di sutura. Segno di una violenta aggressione. «Io sto bene, a parte un po’ di punti, ma sono molto spaventato! Mi spiace vivere in un mondo così...» commenta rammaricato Jacopo, ancora sotto choc. «Non mi meritavo questa aggressione, spero che i 2 ragazzi rifletteranno a lungo su quello che hanno fatto perché se fossi morto (e vi assicuro che mancava davvero pochissimo) si sarebbero devastate anche le loro vite».

