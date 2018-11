Intervento urgente per Eva Henger: ha sentito un bozzetto sul seno. Colpa delle protesi dell'operazione

Domenica 4 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Quando ero all’Isola dei Famosi mi sono accorta di avere un bozzetto sul seno, ho pensato subito a una cosa brutta. Poi mi hanno detto che era un problema di protesi».si dovrà sottoporre a un intervento al seno e lo racconta a Domenica Live.Eva Henger aveva rifatto il seno dodici anni fa. Le protesi ora sono state riconosciute come “estranee” dal corpo e dovranno essere sostituite. «Almeno non ci sono tumori. L’intervento dovrà comunque essere fatto in fretta. Io faccio yoga e adesso non riesco a fare alcuni movimenti con il braccio».La partecipazione di Eva Henger all’Isola dei Famosi è stata spesso, in passato, al centro di approfondimenti a Domenica Live. È stata proprio la Henger infatti, uscita dalla trasmissione, a far scoppiare, con una serie di rivelazioni e accuse, il cosiddetto ‘Canna Gate: accusò, infatti,di aver fumato marijuana mentre tutti i “naufraghi” erano riuniti in casa prima della partenza.Non un periodo facile per i personaggi coinvolti. La stessa Henger dichiarò di aver ricevuto minacce per le sue affermazioni. Il maritole fece avere perfino una scorta, in quel periodo. A sostenere il punto di vista e le affermazioni della Henger, oltre al marito, la figlia Mercedesz.