Belen e Cecilia Rodriguez, Guendalina Tavassi, Serena Garitta e le altre: guai in vista dopo le foto su Instagram

Dakota Johnson, in terapia dopo Suspiria: «Le scene hot? Mi aiuta la passione»​

Tra i settori in cuisi stanno affacciando sempre più c'è di sicuro quello dell'. Ma accanto ai ben, oggi esistono gli, utenti del web pagati dalle società per sponsorizzare alcuni prodotti sui propri profili, seguiti da migliaia di persone. In realtà non c'è niente di male a indossare capi o gioielli gratuitamente e poi pubblicare la foto sui social fino a quando non vi è però una retribuzione. Così l'e l'annunciano una nuova denuncia contro l’. Ad essere sotto i riflettori è l'azienda FitVia che secondo le associazioni ha creato centinaia di influencer che pubblicizano a loro volta prodotti senza che questi rispettino i criteri di legge., presidente di, dichiara in un'intervista: “da mesi monitoriamo i profili instagram dei più famosi influencer, personaggio più o meno noti al grande pubblico, che vantano migliaia di seguaci social e che con un solo post riescono ad influenzare i consumatori sui più svariati prodotti. A quanto pare né le linee guida dell’Autorità Antitrust sull’influencer marketing, né la Digital Chart dello IAP hanno portato un po’ di etica in questo settore. Forse è il momento di passare alle sanzioni: per questo abbiamo denunciato all'Autorità e allo Iap l’azienda Fitvia, influencer come le sorelle Rodriguez, Guendalina Tavassi, Beatrice Valli e Serena Garitta e lo stesso social network Instagram, che tarda, di fronte ad un fenomeno di simile evidenza, a impostare sistemi 'nativi' per aiutare il consumatore a decodificare in modo semplice e intuitivo la natura pubblicitaria dei messaggi. Adesso non resta che attendere il giudizio di questi Enti sulla nostra segnalazione".