L'influencer prima e dopo la chirurgia estetica: «Ho fatto 29 interventi per assomigliare a Barbie. Il primo a 11 anni»

La storia di Tatiana Murillo, influencer brasiliana, è la storia di migliaia di ragazze che, vittime di bullismo negli anni dell'adolescenza, decidono di sottoporsi a vari interventi chirurgici per migliorare ciò che, secondo loro, è "sbagliato" nel loro aspetto fisico. La content creator 30enne ha raccontato di essersi operata più volte, 29 per la precisione, e di avere cominciato questo percorso molti anni fa: la prima operazione a 11 anni.

La storia di Tatiana Murillo

Tatiana Murillo, che sui social si fa chiamare la "Barbie Colombiana", in una recente intervista rilasciata a El Tiempo, ha raccontato: «Nella mia città, dove le ragazze erano molto carine, le chiamavano Barbie. A me, invece, mi hanno sempre presa in giro e bullizzato per il mio aspetto e per il colore della mia pelle. Anche per la mia classe sociale, perché i miei genitori sono sempre stati contadini. Quindi, ho deciso che volevo assolutamente modificare il mio aspetto: certe battute mi facevano troppo male. Mi sono sottoposta a 29 interventi chirurgici come liposuzione, mastoplastica, rifacimento del naso e della bocca. Inoltre, sto anche provando un trattamento per schiarire la mia pelle. Ecco perché dico sempre di essere un topo da laboratorio, perché questa "terapia" è sperimentale, anche se, fortunatamente, mi ha dato ottimi risultati. Ora mi sento una Barbie e sono diventata unica e iconica in Colombia. È stata come una sorta di vendetta contro tutti coloro che mi hanno deriso quando ero una bambina.

Il sogno di Tatiana

Infine, Tatiana Murillo ha concluso la sua intervista dicendo: «Ho già realizzato uno dei miei sogni nel cassetto, ovvero fare una rinoplastica (intervento al naso, ndr). Voglio dire ai miei follower che sì, è possibile, operarsi anche quando si è minorenni».

