Re Carlo incoronazione, diretta: i primi ospiti arrivati all'abbazia di Westminster, c'è l'attrice Emma Thompson

Tutto pronto per l'incoronazione di Re Carlo e della regina Camilla: a partire dalle 10.20 (11.20 ora italiana). A 70 anni dall'ultima incoronazione, quella della compianta regina Elisabetta II, gli occhi del mondo intero saranno puntati sull'Abbazia di Westminster. Quasi due milioni di persone - provenienti da ogni angolo del Regno Unito, del Commonwealth e del mondo - stanno affluendo nel centro di Londra, nonostante le previsioni di pioggia. I treni per la capitale sono affollati questa mattina. Gli ospiti del re hanno iniziato ad arrivare all'Abbazia dalle 7 del mattino, quattro ore prima della cerimonia. A Londra sono presenti circa 100 capi di stato, con la partecipazione di rappresentanti di 203 paesi. Decine di migliaia di fan si sono riversati nell'area questa mattina presto per cercare di vedere in prima fila la storica processione dell'incoronazione. Onde su ondate di spettatori hanno tentato di assicurarsi un posto per assistere alla processione da Buckingham Palace.



Mentre alcuni si sono precipitati per cercare di trovare un posto davanti alle barriere metalliche, altri hanno camminato con calma finché non hanno trovato il posto migliore per vedere re Carlo e Camilla mentre viaggiano nel pullman del Diamond Jubilee in rotta verso l'Abbazia di Westminster per l'incoronazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Maggio 2023, 10:05

